Kredite billig wie nie: Steirer bauen auf Pump

Geld ist aktuell so billig wie nie!„ Diesem Lockruf von Kapitalexperten folgen derzeit so viele Steirer wie nie zuvor. Weil das Zinsniveau auf einem historischen Tiefstand ist, nutzen sie die Gunst der Stunde, um günstige Darlehen aufzunehmen. Die Corona-Krise mit den langen Lockdowns und dem Einigeln in den eigenen vier Wänden hat den Kreditboom zusätzlich befeuert.