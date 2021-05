Weltranglistenerste Barty muss verletzt aufgeben

Die australische Weltranglistenerste dürfte nun um die Teilnahme der in gut zwei Wochen beginnenden French Open bangen. Nach der Partie gab sie an, wegen muskulären Problemen nicht mit 100 Prozent servieren zu können. „Es ist wichtig, auf meinen Körper zu hören, da es in zwei Wochen in ein Grand Slam geht“, sagte Barty.