Bezirk Tulln: Dachrinnen-Bande kassiert groß ab!

Nigelnagelneue Dachrinnen um lediglich 150 Euro, so lautete das Lockangebot eines unbekannten Trios, das mit einem Wagen mit polnischem Kennzeichen vorgefahren war. Die Täter fanden am Mittwoch auch ihr nächstes Opfer, montierten dort billigste Plastikware mit schweren Mängeln und verlangten dann doch mehr als 1000 Euro. Das Opfer geriet in weiterer Folge schwer in Bedrängnis und händigte den Kriminellen 600 Euro in bar aus. Die Täter verlangten aber naturgemäß immer mehr und boten der Pensionistin auch an, mit ihr zum nächsten Geldinstitut zu gondeln. Die Frau schlug das Angebot aber mit Bedacht aus, und so suchten die dreisten Betrüger schlussendlich das Weite. Die Frau erstattete danach sofort Anzeige.