Wien: Platzverbot rund um Israels Botschaft

Die eskalierende Lage im Nahen Osten hat auch in Österreich einige Entwicklungen nach sich gezogen. So kam es bereits am Mittwoch auf der Mariahilfer Straße zu einer Kundgebung gegen die Luftangriffe auf den Gazastreifen, bei der auch antisemitische Parolen zu hören waren. Der Verfassungsschutz ermittelt. Aufgrund der „derzeitigen Entwicklungen“ sieht die Landespolizeidirektion Wien eine „allgemeine Gefahr“ und erließ am Freitag ein Platzverbot rund um die israelische Botschaft in Wien-Währing.