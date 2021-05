Licht in Sicht: Impfquote steigt, Fallzahl sinkt

Immer weniger positive Tests – dafür umso mehr positive Ausblicke. So lässt sich die Corona-Lage im Land derzeit zusammenfassen. Auch gestern wurden hierzulande „nur noch“ 114 Neuansteckungen gezählt. Knapp 73 Prozent und somit fast drei Viertel dieser Fälle konnten zu ihrer Ansteckungsquelle zurückverfolgt werden. „Vor allem in Anbetracht der nahenden Öffnungsschritte ist es entscheidend, das Contact-Tracing weiter zu forcieren“, weiß man im Sanitätsstab. Zeitverzögert, aber doch macht sich die Entspannung der Lage in den Kliniken bemerkbar. 122 Personen müssen im Spital, 64 davon ob der Schwere ihres Verlaufs auf Intensivstationen behandelt werden.