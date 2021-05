Alleinerziehende Mütter suchen Erotik im Internet

Gerade beim Thema Anonymität und Diskretion punktet der Marktführer

Casual Dating ist ein sensibles Thema und viele Mütter fürchten bei zu offenem Umgang mit ihrer Sexualität Stigmatisierung. Davon profitiert TheCasualLounge, die Plattform ist in Sachen Diskretion, Datenschutz und Anonymität Vorreiter. Hier muss keiner seinen echten Namen preisgeben und man kann Fotos zudem nur an ausgewählte Mitglieder freigeben. Hildegard beispielsweise trifft an manchen Tagen auch mal zwei verschiedene Männer. „Ich finde zwar, es ist mein gutes Recht als selbstbewusste Frau meine Sexualität vollkommen auszuleben, trotzdem nutze ich eine so sichere Plattform wie TheCasualLounge, damit mich keiner entdeckt und ich sorgenfrei in den Elternabend gehen kann“, erzählt sie uns.