Amoklauf in Russland: 5 Schüler in ernstem Zustand

Zwei Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in der russischen Stadt Kazan befinden sich zwei Schüler nach wie vor in Lebensgefahr. Die Verletzten hatten entweder Schusswunden oder Knochenbrüche erlitten. „Die Ärzte tun alles in ihrer Macht Stehende, um das Leben und die Gesundheit zu retten“, so die Regierungssprecherin der Republik Tatarstan. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin meldete sich erstmals zu Wort. Er sprach von einem „barbarischen Verbrechen“. Der erst 19-jährige Tatverdächtige (siehe Video oben) wurde festgenommen. Er soll sich in sozialen Medien als „Gott“ bezeichnet haben.