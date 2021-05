Sieger-Motto unter dem Korb: Findet Nemo!

Kapfenberger Versprechen

Bevor’s so weit ist, soll noch der vierte Meistertitel in Folge für die Bullen her. Dafür braucht es am Donnerstag einen Sieg, der den Matchball am Sonntag sichern würde. „Ich kann den Fans versprechen, dass wir alles geben und kämpfen werden. Wer jetzt nicht alles raushaut, hat etwas falsch gemacht.“