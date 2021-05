Zwei Drittel der Motorradfahrer fühlen sich sicher

„Gebt aufeinander acht“ - das Motto der Asfinag-Verkehrssicherheitskampagne ist zugleich auch der große Wunsch derjenigen, die als Lenkerinnen und Lenker den geringsten Schutz haben. Das zeigt die Umfrage der Asfinag, an der sich mehr als 1800 Bikerinnen und Biker beteiligt haben. Zwar gaben mehr als zwei Drittel aller Befragten an, sich auf Autobahnen und Schnellstraßen wegen der guten und breiten Fahrbahnen sicher zu fühlen. Knapp 30 Prozent aber führten ihr reduziertes Sicherheitsgefühl auf andere Verkehrsteilnehmende, und da insbesondere auf Rücksichtslosigkeit, zurück. Am öftesten genannt wurden dabei „plötzliche Spurwechsel ohne zu blinken“ sowie die mangelhafte Blinkdisziplin generell.