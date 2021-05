Wasserschaden im Salzburger Rathaus

Im Rathaus der Stadt Salzburg ist am Mittwoch ein Wasserschaden aufgetreten. Wegen einer Verstopfung der Abflüsse haben sich zwei im Inneren der Mauern verlaufende Fallrohre in der Nacht bzw. in den Morgenstunden unbemerkt mit Regenwasser allmählich bis ganz oben gefüllt. Über die Verbindungsstücke konnte das Wasser schließlich im Bereich des Dachbodens auslaufen und suchte sich durch Estrich, Tramdecke und Schüttung seinen Weg ins darunterliegende Geschoß.