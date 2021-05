Briten kündigen verbessertes Tierschutzgesetz an

15 Jahre (!) Tierhalteverbot für Hoarder

Schon jetzt können Strafen in England recht deftig - andere würden sagen: angemessen - sein: Ein Ehepaar hielt neun Katzen und drei Hunde in Käfigen auf engstem, in Fäkalien getränktem Raum. Die Tiere waren zudem krank und konnten von einer Organisation noch noch rechtzeitig gerettet werden. Die Animal Hoarder wurden nun von einem Gericht zu 15 Jahren Tierhalteverbot sowie Rehabilitationsmaßnahmen verurteilt. Maggie Entenfellner: „Bei uns in Österreich gibt es immer wieder ähnliche Fälle, jedoch kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemals so ein langes Tierhalteverbot ausgesprochen worden wäre.“