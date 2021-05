Tiroler rast mit Pkw auf Kontrahent zu - erfasst

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker soll am Sonntagabend auf einem Parkplatz in Ebbs in Tirol (Bezirk Kufstein) absichtlich und frontal auf einen 30-Jährigen zugefahren sein. Dieser konnte noch kurz vor dem Zusammenstoß hochspringen und prallte laut Polizei auf die Windschutzscheibe. Der 23-Jährige zeigte sich geständig. Er gab an, dass dem Vorfall ein Streit und auch eine Schlägerei vorausgegangen waren.