„Gehaltsfortzahlung soll stark verringert werden“

Freiheitliche lagen bei Anträgen an der Spitze

Selbst in der Politik gibt es manchmal Forderungen nach einer Abschaffung der Regelung. So sprach FPÖ-Bundesobmann Norbert Hofer im April via Aussendung von „einem Privileg der Vergangenheit“, das angesichts der Pandemie nicht mehr zeitgemäß sei.