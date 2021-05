Unweit voneinander entfernt: 3 Brände in Voitsberg

Die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg waren am Samstag im Dauereinsatz. In Krottendorf-Gaisfeld brannte am frühen Abend ein Stadl bis auf die Grundmauern nieder. Laut ersten Informationen dürfte das Feuer durch heiße Asche ausgelöst worden sein, die Ermittlungen laufen noch. Tiere kamen nicht zu Schaden.