Zwei Schwerverletzte bei Kollision in Moosburg

Am Samstag gegen 17.40 Uhr war eine 17-jährige Klagenfurterin mit ihrem Motorfahrrad auf der Klein St. Veiter Straße in Richtung Windischbach unterwegs. In der Gemeinde Moosburg wollte das Mädchen nach links abbiegen und übersah dabei einen 59-jährigen Mann aus St. Jakob im Rosental, der ihr mit seinem Fahrrad auf der Klein St. Veiter Straße entgegen kam.