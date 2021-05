Starmania-Triumph für Salzburgerin Anna Buchegger

Die Würfel sind gefallen: Das TV-Publikum hat am Freitag die 22-jährige Anna Buchegger zur Siegerin von „Starmania 2021“ gewählt. Der Steirer Fred Owusu lieferte ihr bis in die letzte Runde ein Match auf Augenhöhe, doch am Ende setzte sich die Kandidatin mit der besten Stimme und der professionellsten Ausbildung durch.