Holstein Kiel nach 4:0 weiter auf Erstliga-Kurs

Holstein Kiel hat auf beeindruckende Weise einen weiteren großen Schritt in Richtung Deutsche Bundesliga gemacht! Im Heimspiel gegen FC St. Pauli gewann Kiel am Freitagabend nach einem starken Auftritt 4:0 (2:0) und rückte - bei einem Match weniger - mit 56 Punkten in der zweiten Liga bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Greuther Fürth heran.