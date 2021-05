DFB-Boss Keller entschuldigt sich - kein Rücktritt

Die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände im DFB hatten Keller das Vertrauen entzogen. Keller war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung in den vergangenen Tagen in Erklärungsnot geraten. Die Ethikkommission beriet über den Nazi-Vergleich Kellers und legte das Resultat am Montag dem DFB-Sportgericht zu einer Entscheidung vor.