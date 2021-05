Tirols SPÖ-Chef ruft zur Schweigeminute auf

„Elf von Männern ermordeten Frauen allein indiesem Jahr - das ist die erschütternde Realität, in der wir heute in Österreich leben“, zeigt sich Dornauer zutiefst betroffen, „wir dürfen die zunehmende Männergewalt an Frauen nicht einfach hinnehmen und müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln darauf aufmerksam machen, dass die Gewalt gegenüber Frauen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf.“