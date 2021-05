WhatsApp-File geleakt: Di Ciano verreißt Mourinho

Mourinhos „Anti-Fußball“

Dann aber zumindest einen deftigen Scherz. In dem an die Öffentlichkeit gelangten Audio-File lässt Di Canio seinen Kumpel wissen, dass Mourinho „der Schlechteste von allen Schlechten“ sei. Er, Di Canio, verstehe, dass die Roma einen großen Namen wolle. Aber jetzt Mourinho zu verpflichten sei, als hätte man einen Spieler geholt, der erledigt, am Ende ist. Und Mourinho sei definitiv am Ende. Di Canio legt nach: „Mourinho lässt keinen Fußballspielen, es ist Anti-Fußball.“