Großer Öffnungstag | „Kranke Schwächlinge“

Großer Öffnungstag: Bis gestern Vormittag sah es so aus, als wäre der 19. Mai der Nach-Corona-Öffnungstag in den Bundesländern - nur nicht in Wien. Die Andeutungen des Bürgermeisters hatten erahnen lassen, dass im Gegensatz zum großen Rest Österreichs in Wien am ominösen 19. Mai höchstens teilweise Öffnungen zu erwarten seien. Die Gastronomie, so wurde angenommen, werde wohl nur im Außenbereich geöffnet werden, der Innenbereich eher erst Anfang Juni folgen. Doch Donnerstag Nachmittag überraschte Michael Ludwig mit der Ankündigung, dass auch in Wien im Gleichklang mit dem Rest des Landes geöffnet wird. Weil die Infektionszahlen ebenso wie die Patientenzahlen in den Intensivstationen stärker als erwartet gesunken sind, werden auch die Wiener in ihrer eigenen Stadt ins Theater, Fitnessstudio und ins Wirtshaus gehen können. Und müssen dafür nicht nach Niederösterreich oder ins Burgenland ausweichen. So wird der 19. Mai zum ganz großen Öffnungstag in ganz Österreich. Wünschen wir uns, dass die Übung gelingt!