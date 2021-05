Festnahme: 17-Jähriger drohte Entführung an

Ein Flachgauer Schüler (17) drohte die Entführung eines 16-Jährigen an und wollte dessen Eltern erpressen. Am vereinbarten Übergabeort wartete am Dienstag die Polizei und nahm ihn fest. Er gestand die versuchte Erpressung und gab als Motiv an, von Filmen dazu inspiriert worden zu sein.