Diese Kärntner Trainer stehen auf Austrias Liste

Landesliga-Rivale ATSV Wolfsberg verlängerte unterdessen mit Coach Peter Kienleitner, Dani Ramsauer (St. Michael/Bl.) ist neu an Bord. Fix ist auch, dass zur neuen Saison ein 2. Klasse-Team gegründet wird. Bleiburg muss den Abgang von Goalie Thomas Pök verkraften – er wechselt zum SAK, der laut Generalsekretär Silvo Kumer in der kommenden Saison große Ziele hat: „Wir wollen in die Regionalliga!“