Manchmal liegt Hilfe so nah

Gute Nachbarschaft auch in Zukunft

„Ich bin froh, dass es das Angebot gibt und ich eine so liebe Nachbarin habe“, sagt Havlik. Mittlerweile ist die Quarantäne vorbei, Mutter und Sohn haben sich zum Glück nicht angesteckt. Und die Nachbarinnen wollen in Kontakt bleiben. „Wenn Susanne etwas braucht, kann sie jederzeit läuten“, so Fürst.