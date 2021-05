MAN weist „Annäherung“ bei Verhandlungen von sich

Das Ringen um eine Lösung für den MAN-Standort in Steyr wird immer mehr zum Hick-Hack. Hatten die Betriebsräte in der zweiten Verhandlungsrunde zum Sozialplan am Mittwoch eine kleine Annäherung wahrgenommen, teilte das Unternehmen seinen Beschäftigten gestern mit: Es gab keine Annäherung! Auch in puncto Geld sprach der Lkw-Hersteller Klartext.