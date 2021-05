Gewerkschafter wird nun „Scout“ für Zukunftslösung

An den Schließungsplänen für das Werk in Steyr gibt’s nichts zu rütteln, aber bei den Sozialplan-Gesprächen zeigt sich MAN dann doch gesprächsbereit. In der zweiten Verhandlungsrunde näherten sich die Anwälte des Lkw-Herstellers und die Betriebsräte etwas an. Wie die Schließung im Detail abläuft, ist noch nicht fixiert.