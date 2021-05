Kinder und Corona: „Eingesperrt in meiner selbst!“

„Eingesperrt in meiner selbst, allein in einer Zelle, für die es keinen Schlüssel gibt. In meiner Spiegelung sehe ich nichts!“ Diese lyrisch anmutenden Worte stammen von einem achtjährigen Wiener Volksschulkind und sind Teil eines großformatigen Plakates. Dieses und 16 weitere können noch bis zum 31. Mai in einem 45-minütigen Spaziergang durch St. Johann betrachtet werden.