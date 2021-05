Will Smith macht Schluss mit Corona-Bäuchlein

Nachdem Hollywoodstar Will Smith erst in dieser Woche seine untrainierte Corona-Figur auf Instagram präsentiert hat, will sich der Schauspieler nun in einer YouTube-Doku in Form bringen. „Ich liebe diesen Körper, aber ich möchte mich besser fühlen“, schrieb der 52-Jährige am Dienstag auf Instagram neben ein Foto, das ihn in Unterhose zeigt.