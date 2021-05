Will Smith in „schlechtester Form meines Lebens“

Nur in Boxershorts, Hausschlapfen und einer Trainingsjacke, die er offen trägt, posierte Will Smith jetzt in seinem Garten. Und dabei wird die bittere Wahrheit deutlich. „Ich werde ehrlich mit euch sein - ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens“, schrieb der Hollywoodstar zu dem Schnappschuss.