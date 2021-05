Dallas Mavericks ziehen an den Lakers vorbei

Die Dallas Mavericks haben sich am Dienstag in der NBA bei Miami Heat mit 127:113 durchgesetzt, Titelverteidiger Los Angeles Lakers überholt und sind nun Fünfte. Giannis Antetokounmpo kam in der Partie seiner Milwaukee Bucks auf 36 Punkte und zwölf Rebounds und durfte sich am Ende über ein 124:118 gegen die Brooklyn Nets freuen, die bereits am Sonntag besiegt wurden. Damit haben sich auch die Bucks auch qualifiziert.