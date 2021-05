Linz will ÖBB-Wohnanlage im Franckviertel kaufen

Die Gerüchte, dass die ÖBB ihre Wohnsiedlung rund um Keißler- und Obdachplatz veräußern will, gab es schon lange. Als nun das 28.000 m² große Areal tatsächlich mit einem Mindestpreis von 5,5 Millionen Euro zum Verkauf angepriesen wurde, fackelte SP-Stadtchef Klaus Luger nicht lange und wandte sich per Brief an die zuständige Ministerin Leonore Gewessler, um das Interesse der Stadt zu bekunden. Möglich wäre die Aufhebung des Versteigerungsverfahrens an private Bieter, da der Verkauf von Grundstücken durch die öffentliche Hand per se nicht dem Vergaberecht unterliegt. Heißt: Die ÖBB könnten auf Basis eines Schätzgutachtens direkt an Gebietskörperschaften, also die Stadt verkaufen. Doch Gewessler reagierte nicht. „So könnten wir einem Versteigerungswettbewerb und damit einer Profitmaximierung sowie hohen Belastungen der Mieter entgegenwirken“, klärt Luger auf.