Sozialer Wohnbau ist oberstes Gebot

Die Anrainer rund um den Obach- und den Keißlerplatz sind verunsichert. Obwohl schon seit vielen Jahren immer wieder einmal die Rede davon war, dass die ÖBB die Wohnanlage verkaufen will, sorgte es jetzt bei den dort ansässigen Franckviertlern für Unbehagen, als sie vom ÖBB-Immobilienmanagement per Brief von den tatsächlichen Verkaufsplänen in Kenntnis gesetzt wurden.