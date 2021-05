Mord fliegt wegen Corona-Ausgangssperre auf

Weil sie Sex mit ihr abgelehnt habe, hat eine junge Frau in Großbritannien ihre 28-jährige Mitbewohnerin getötet. Dafür verurteilte ein Gericht in Bristol die 28-Jährige zu lebenslanger Haft, mindestens aber 23,5 Jahren hinter Gittern. Die Bluttat war aufgeflogen, weil die junge Frau - mit der zerstückelten Leiche im Gepäck - wegen der Corona-Ausgangssperre kontrolliert worden war. Sie hatte im Vorjahr gegen die geltenden Ausgangsbeschränkungen verstoßen, als sie in einem Wald die sterblichen Überreste ihrer Mitbewohnerin entsorgen wollte.