Niederösterreich bietet Jungvögel neue Herberge

Der Schreck ist den jungen Waldohreulen noch regelrecht in die gefiederten Gesichter geschrieben. Der Motorsäge fiel in Siegendorf (Bgld.) just jener Baum zum Opfer, auf dem das Trio sich im sicheren Nest wähnte. In der Vier-Pfoten-Station in Haringsee werden die kleinen Eulen jetzt von Ammeneltern der gleichen Tierart aufgezogen. „Sobald es möglich ist, werden sie dann wieder in die Natur entlassen“, sagen die Pfleger.