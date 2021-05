Femizide in Österreich: Warum morden Männer?

Es ist bereits die neunte Frau in Österreich, die heuer von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurde. Der jüngste Mord in Wien-Brigittenau löste eine Welle der Entrüstung im ganzen Land aus. Femizide sind leider keine Einzelfälle. Doch wieso kommt es in unserer Gesellschaft immer wieder zu solch schrecklichen Taten und warum morden Männer? Darüber spricht Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwochabend im krone.tv-Talk #brennpunkt.