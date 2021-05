Grüner Pass kein Freifahrtschein

Er soll unser Passierschein in die Freiheit, in die neue oder alte Normalität sein: Der Grüne Pass. Die Bescheinigung, dass man in Sachen Corona mindestens eines der drei „G´s“ erfüllt - also getestet, genesen oder geimpft ist. Im Parlament gab es beim zweiten Versuch am Montag jetzt dafür grünes Licht. Aber es hakt rundum noch ganz ordentlich. So bleibt unter anderem noch unklar, in welcher Form dieser Pass verwendet werden darf - in Österreich soll auch die Papierversion des gelben Impfpasses reichen, international wird noch heftig diskutiert, wie man die Pässe harmonisiert. Wobei die EU schon festgehalten hat, dass selbst ein (theoretischer) einheitlicher Grüner Pass nicht länderspezifische Einreisebestimmungen ersetzen wird. Also wird er sicher kein Freifahrtschein. Wann wir wohl einen solchen endlich wieder bekommen?