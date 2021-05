San Antonio verliert ohne Pöltl gegen Philadelphia

San Antonio lag im gesamten Spiel nie in Führung, kam jedoch mit einem starken Finish zum 107:107-Ausgleich. In der an Punkten armen Verlängerung sorgte Ben Simmons mit der Schlusssirene für die Entscheidung zugunsten der 76ers, die von Joel Embiid mit 34 Zählern und zwölf Rebounds angeführt wurden und sich mit dem vierten Sieg hintereinander auch die Führung in der Eastern Conference zurückholten. Lonnie Walker IV (23) war der erfolgreichste Scorer der Texaner. Für die Spurs geht es bereits am (heutigen) Montag mit dem ersten von zwei Duellen binnen 48 Stunden bei Utah Jazz weiter.