Morgenstern plant Landeplatz in Baldramsdorf

Morgensterns Ziel ist ein Stützpunkt in Kärnten

Aktuell hebt Thomas Morgenstern mit seinen spektakulären Rundflügen für zahlende Kunden von Mauterndorf im Salzburger Lungau ab: „Als stolzer Kärntner ist es mein Ziel, den Stützpunkt der Thomas Morgenstern Helicopter GmbH nach Kärnten zu legen. Dazu gab es gute Gespräche mit dem Bürgermeister der Gemeinde Baldramsdorf, der das Projekt unterstützt. Selbstverständlich werden wir für den Helikopterlandeplatz alle nötigen Auflagen erfüllen und uns in Abstimmung mit den Behörden an alle nötigen Richtlinien halten.“