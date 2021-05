Luxushotel-Pläne: Ex-Direktor spricht Klartext

Lärm, Staub und Gestank gehören zu einem Ausbildungsbetrieb in der Landwirtschaft dazu, doch für ein Luxus-Resort könnte dieser Umstand zum Problem werden. In Mistelbach wird nämlich, wie berichtet, ein Teil der von der örtlichen LFS bewirtschafteten Weingärten für ein Hotelprojekt veräußert. Während Vertreter von Wirtschaft und Politik fleißig für das Projekt werben, ist die Stimmung in der Region durchwachsen.