Alkolenker (16) flüchtete zu Fuß vor der Polizei

Flucht in den Wald

Die Polizisten verfolgten das Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht über die B139 Richtung Poloplaststraße in Leonding. Dort sprangen der Lenker und auch der Beifahrer vor einer Betriebszufahrt aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß in ein Waldstück. Das Fahrzeug rollte noch weiter gegen einen Betonpfeiler und wurde erheblich beschädigt.