Blümel sieht „erste positive Tendenzen“ bei Budget

24 Milliarden Euro ausbezahlt

Demgegenüber stehen Auszahlungen von bisher 24 Milliarden Euro. Diese sind um 5,5 Milliarden Euro (plus 30 Prozent) höher als im Vorjahreszeitraum. Das resultiert vorwiegend aus höheren Auszahlungen in den Bereichen Arbeit von rund 2,2 Milliarden Euro, Bundesvermögen (plus 1,6 Milliarden Euro), Finanzausgleich (plus 359 Millionen Euro), Finanzierungen (plus 258,7 Millionen Euro), Pensionsversicherung (plus 238 Millionen Euro), sowie Familie und Jugend (plus 185,4 Millionen Euro).