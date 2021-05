Motorradfahrer und E-Bikerin verletzt

Der 26-jährige Motorradfahrer verlor auf der Hochkönigbundesstraße über den Filzensattel von Dienten kommend in Richtung Hinterthal ohne Fremdverschuilden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte in einer scharfen Linkskurve, kam von der Fahrbahn ab und rutschte unter die Leitschiene. Ein Alkotest verlief negativ, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Zell am See.