Marsch: „Das ist ja fast kein Fußball mehr“

„Nützt nichts, das Spiel zu analysieren“

Auch für LASK-Trainer Dominik Talhammer war der Salzburger Sieg verdient: „Wir haben eigentlich nur in der Anfangsphase in den ersten 20 bis 25 Minuten das Spiel relativ offen halten können, haben dann ein bisschen den Zugriff verloren. Die Enttäuschung ist groß, es war schon ein Riesentraum von jedem in Betreuerteam und von allen Spielern. Wir müssen dieses Spiel abhaken, müssen es verarbeiten und in die Zukunft schauen. Es nützt nichts, das Cupfinale lange zu analysieren, der Blick muss nach vorne gerichtet sein.“