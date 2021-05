ÖFB-Cup-Finale LIVE: LASK gegen Red Bull Salzburg

13 von 14 möglichen nationalen Titeln hat Salzburg in den jüngsten sieben Jahren gewonnen. Am Samstag (20.30 Uhr) geht es für Österreichs Fußball-Aushängeschild im ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt gegen den LASK darum, diese imposante Serie auszubauen. Einzig Sturm Graz im Cup 2018 konnte den „Bullen“ in dieser Zeit einen Strich durch die Rechnung machen. Sollte dem LASK auch so ein Kunststück gelingen, wäre es der erste Titelgewinn der Linzer seit dem Double 1965. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.