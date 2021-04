Debütant zeigte beim Kantersieg des GAK groß auf

Auch in Halbzeit zwei ging es ähnlich weiter, spätestens bei Meierhofer war für Horn Endstation. Und vorne machten Gerald Nutz (74.), Neo-Papa Thomas Zündel per erneutem Elfmeter (85.) und Dominik Hackinger (89.) beim 5:0 souverän alles klar. „Ein bisschen nervös war ich schon, aber das habe ich einfach in eine positive Stimmung umgewandelt. Und durch den gehaltenen Elfmeter ist natürlich einiges an Selbstvertrauen dazugekommen“, grinste Meierhofer nach dem Spiel. „Ich bin echt froh, wie es abgelaufen ist.“ Trainer Gernot Plassnegger war ob der vielen Chancen für Horn nicht ganz zufrieden. „Der Sieg ist sicher zu hoch ausgefallen, aber glücklich war er deswegen auch nicht. Mit den drei Punkten können wir zufrieden sein.“