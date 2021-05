Wirtschaft rechnet mit raschem Aufschwung

So sehen es auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger: „Nach einer längeren Durststrecke ist der Aufschwung in Griffweite. Bereits heuer soll die Wirtschaft in Niederösterreich um 2,8 Prozent wachsen. Für 2022 sagen die Wirtschaftsforscher ein kräftiges Wachstum von 4,1 Prozent vorher.“ Durch mehr als zwei Milliarden Euro für Investitions- und Hilfspakete bleibe Niederösterreich weiterhin attraktiver Standort für Wirtschaft und Arbeit, das zeige sich in der höchsten Kaufkraft und beim stärksten Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit.