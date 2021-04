Fünf Qualzuchtkatzen in Wien ausgesetzt

Floridsdorf, Leopoldstadt, Liesing: In diesen drei Bezirken wurden innerhalb weniger Tage gleich vier Kater und eine Katze der Rasse Scottish Fold aufgefunden und in schlechtem Allgemeinzustand von der Tierrettung ins TierQuarTier Wien zur Behandlung und Pflege gebracht. Der jüngste Findling war erst wenige Wochen alt und wurde in einer schwarzen Stofftasche auf der Straße ausgesetzt.