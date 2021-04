Peinliches Jagdvideo setzt NRA-Chef unter Druck

2013 reiste LaPierre mit seiner Frau Susan ins Okavango Delta in Botswana, um einen Elefanten zu erlegen. Ein Video davon haben nun „The New Yorker“ und „The Trace“ veröffentlicht (siehe unten). Darauf ist zu sehen, wie LaPierre einen Elefanten anschießt. Einer der Touristenführer läuft danach zum am Boden liegenden Tier und zeigt LaPierre, wo er hinschießen muss: „Genau hier!“ Doch das gelingt trotz mehreren Schüssen nicht. Ein Begleiter muss übernehmen.