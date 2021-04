Chaos bei Impfstoff-Verteilung hat Nebenwirkungen

In Vorarlberg sind nicht alle sofort dabei

In Vorarlberg hat man das mögliche Logistik-Problem offenbar rechtzeitig erkannt. Dort wurden vorerst nur fünf Landarzt-Praxen ins Impf-Management einbezogen. „Eine Ausrollung auf alle Ordinationen ist erst geplant, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und der Zeitfaktor der Impfungen nicht mehr so entscheidend ist“, heißt es. Eine durchaus kluge Überlegung.