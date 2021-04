Corona-Kontrolle: Barbesucher flüchten über Balkon

In Kenia gilt in der Region rund um die Hauptstadt Nairobi und in vier weiteren Regionen derzeit ein strenger Lockdown. Die Aus- und Einreise in diese Regionen ist verboten, größere Menschenansammlungen sind untersagt. Die Polizei kontrolliert streng und regelmäßig, vor allem in den größeren Städten. Vor so einer Razzia sind am Mittwoch Dutzende Besucher eines Lokals in Nairobi geflohen - über den Balkon und einen Strommasten. Das Video oben zeigt die waghalsige Flucht.